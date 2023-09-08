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ООН зробила Росії «конкретні пропозиції» для відновлення зернової угоди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ООН зробила Росії «конкретні пропозиції» для відновлення зернової угоди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ООН готова піти на поступки Росії, аби відновити зернову угоду

Організація Об’єднаних Націй активно бере участь у спробах покращити російський експорт зерна та добрив, щоб переконати Москву відновити безпечний чорноморський експорт українського зерна. Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

«Ми вважаємо, що необхідно створити систему взаємних гарантій», – сказав Гутерріш журналістам на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Джакарті.

Зазначається, що минулого тижня Гутерріш надіслав російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення Чорноморської зернової угоди, з якої Росія вийшла в липні 2023 року.

Москва скаржилася, що експорт її сільськогосподарської продукції стикається з перешкодами, а за Чорноморською угодою недостатньо українського зерна надходить до бідних країн. Чорноморська зернова угода була спрямована на боротьбу з глобальною продовольчою кризою, яка погіршилася вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

Російський експорт зерна та добрив не підпадає під санкції Заходу, але Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику та страхування були перешкодою для цих поставок. Міністерство закордонних справ Росії відкинуло спробу ООН відновити Чорноморську угоду як «нову порцію обіцянок». Публічно були окреслені й пропозиції, зроблені Гутеррішем у листі до Лаврова. Йдеться про:

  • повторне підключення до SWIFT дочірньої компанії Російського сільськогосподарського банку,
  • створення страхової платформи,
  • розблокування іноземних активів російських виробників добрив,
  • надання можливості російським кораблям заходити в європейські порти.

Представник ООН на умовах анонімності підтвердив Reuters пропозиції, які зробила ООН Росії в обмін на відновлення зернової угоди. Водночас Гутерріш описав проблеми, з якими зіткнулася ООН, допомагаючи Росії подолати перешкоди для її експорту.

«Труднощі, з якими ми стикаємося, щоб здобути добру волю інших партнерів у всьому світі, різко зросли, коли Російська Федерація бомбить портові об’єкти та склади зерна», – сказав Гутерріш у Джакарті.

Зазначимо, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, 4 вересня у Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та Росії, головною темою якої було відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи. Згоди з цього питання досягнуто не було.

Нещодавно Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи зернового коридору без Росії, остаточної відповіді наразі немає. 

Теги: Антоніу Гутерріш зерно росія

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