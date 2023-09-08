Зернова угода: ООН веде таємні переговори із Путіним

Керівництво РФ зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки що не погодилося на них

У листі ООН пропонує Росії «чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією», яка має «призвести до відновлення Чорноморської ініціативи»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову секретну угоду з чотирьох пунктів, щоб повернути Росію до «зернової угоди». Про це повідомляє німецька газета Bild із посиланням на секретний лист генсека ООН Лаврову.

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Як зазначає видання, у листі ООН пропонує Росії «чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією», яка має «призвести до відновлення Чорноморської ініціативи».

Усі чотири пункти містять позитивні відповіді на вимоги російського лідера Володимира Путіна.

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У першому пункті Гутерріш пропонує скасувати санкції ЄС (виключення зі системи SWIFT) проти Російського аграрного банку. Гутерріш пропонує використовувати спеціально створену дочірню компанію російського банку RSHB Capital SA для обходу санкцій.

У другому пункті генсек ООН пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від атак України в Азовському та Чорному морях.

Гутерріш пропонує не лише «страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив», але також страхування «каско та P&I». Йдеться про комплексне страхування від зовнішніх впливів на судна, що використовуються для транспортування.

Генсек обіцяє РФ, що «Організація Обʼєднаних Націй підтримуватиме страхування, щоб наголосити на важливості російського експорту для глобальної продовольчої безпеки».

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У третьому пункті Гутерріш пропонує Лаврову повернути активи в ЄС, які були заморожені санкціями.

«ООН може продовжувати допомагати «розморожувати» заморожені активи російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі», – йдеться у листі.

Зокрема генсек ООН запропонував Лаврову «надати список конкретних рахунків або активів» «для відповідних винятків».

У четвертому пункті Гутерріш пропонує «забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи».

Він зазначив, що ООН уже провела переговори з Єврокомісією та окремою портовою владою Німеччини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

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За даними видання, керівництво РФ зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки що не погодилося на них, оскільки Кремль вважає пропозиції «занадто хорошими, щоб бути правдою» і сумнівається в «технічній здійсненності» цих послаблень.

До відома, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».