«Слуга народу» проведе спеціальне засідання фракції щодо переговорів у Мінську



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16 жовтня нардепи фракції питання переговорів у Мінську не обговорювали Фото з архіву «Главкома»

На засідання планують запросити главу МЗС Пристайка та кількох представників в переговорній мінській групі

Фракція «Слуга народу» ініціюватиме спеціальне засідання з питань перемовин у Мінську та подій на сході України.

Про це заявив голова фракції Давид Арахамія після засідання фракції у середу.

Нардеп наголосив, що 16 жовтня нардепи фракції питання переговорів у Мінську не обговорювали.

«Ми вирішили ініціювати окреме засідання фракції і присвятити цьому питанню всю фракцію. Його не можна обговорювати це питання фрагментарно. Там дуже велика кількість нюансів», - заявив Арахамія.

За його словами, на спеціальне фракційне засідання планують запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та кількох представників в переговорній мінській групі.

«Наступного тижня робота в округах. Я думаю, що через тиждень ми будемо це планувати», - додав депутат.

Нагадаємо, 15 жовтня у Мінську не погодили нову дату розведення сил.

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

Джерело: РБК-Україна