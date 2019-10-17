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    Політика

    «Слуга народу» проведе спеціальне засідання фракції щодо переговорів у Мінську

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    16 жовтня нардепи фракції питання переговорів у Мінську не обговорювали - «Слуга народу» проведе спеціальне засідання фракції щодо переговорів у Мінську
    16 жовтня нардепи фракції питання переговорів у Мінську не обговорювали
    Фото з архіву «Главкома»

    На засідання планують запросити главу МЗС Пристайка та кількох представників в переговорній мінській групі

    Фракція «Слуга народу» ініціюватиме спеціальне засідання з питань перемовин у Мінську та подій на сході України.

    Про це заявив голова фракції Давид Арахамія після засідання фракції у середу.

    Нардеп наголосив, що 16 жовтня нардепи фракції питання переговорів у Мінську не обговорювали.

    «Ми вирішили ініціювати окреме засідання фракції і присвятити цьому питанню всю фракцію. Його не можна обговорювати це питання фрагментарно. Там дуже велика кількість нюансів», - заявив Арахамія.

    За його словами, на спеціальне фракційне засідання планують запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та кількох представників в переговорній мінській групі.

    «Наступного тижня робота в округах. Я думаю, що через тиждень ми будемо це планувати», - додав депутат.

    Нагадаємо, 15 жовтня у Мінську не погодили нову дату розведення сил.

    Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

    До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

    Джерело: РБК-Україна

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