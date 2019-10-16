Стало відомо, що «слуги народу» обговорювали на засіданні фракції



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Нардепи від «Слуги народу» у середу провели засідання фракції Фото: Главком

Депутати «вирішили попрацювати без зовнішніх гостей і обговорити законопроекти, які чекають їх попереду»

На засіданні фракції «Слуга народу» у середу обговорювали земельну реформу та незаконне збагачення.

Про це заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, пише «Рбк-Україна».

Повідомляється, що депутати «вирішили попрацювати без зовнішніх гостей і обговорити законопроекти, які чекають їх попереду».

«Мова йде про завершення великого пакета з тих 70-ти ініціатив, які ми тягнемо з серпня», - розповів депутат.

За його словами, сьогодні відбулося засідання фракції, на якому обговорювалися законопроекти щодо відповідальності за незаконне збагачення та запровадження ринку землі.

«Обговорювалось незаконне збагачення. Це те, що лишилось з так званого великого пакету президентських проектів. Також обговорювалось питання №2109 і №2110, це і антиолігархічні ініціативи про збільшення ренти та про уникнення офшорних схем. Якщо казати про майбутнє, то обговорювали і новий трудовий кодекс, і земельну реформу, яка досить в активній стадії обговорення», - заявив Корнієнко.

До слова, 16 жовтня Рада позбавила нардепів виплат за прогули.