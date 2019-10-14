У Зеленського заявили, що питання розведення сил в Золотому відкладено



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Відвід сил в Золотому неможливий без стійкого припинення вогню

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

Про це він повідомив в ефірі Громадського.

«Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення — ред.) є відкладене, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, повинне бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось», — сказав він.

Костюк також наголосив, що у Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.

Як повідомлялося, 13 жовтня, у ОБСЄ заявили про готовність бойовиків до відводу військ на Донбасі.