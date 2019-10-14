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    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри

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    Учасники акції <span>&laquo;Ні капітуляції!&raquo; </span>запалили фаєри, 14 жовтня 2019 року - «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    Учасники акції «Ні капітуляції!» запалили фаєри, 14 жовтня 2019 року
    Фото Станіслава Груздєва, Михайла,Глуховського, Главком

    Організатори запевняють, що акція пройде без політичних гасел і без політиків на чолі колон

    У понеділок, 14 жовтня, ветерани АТО проводять у Києві марш «Ні капітуляції!» проти реалізації «формули Штайнмаєра».

    Як повідомляє кореспондент Главкома, у заході беруть участь кілька тисяч активістів. На мітингу можна побачити державні прапори та червоно-чорні стяги.

    Активісти розпочали акцію біля парку ім. Тараса Шевченка, вони сформувалися в колону та планують пройти центром Києва до Майдану Незалежності, де провести віче. 

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    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри
    «Ні капітуляції!». Ветерани АТО і націоналісти у центрі Києва запалили фаєри

    Попереду ходи йдуть чоловіки у військовій формі та несуть плакат з написом «Ні капітуляції!».

    Раніше участь в акції 14 жовтня підтвердили організації «Правий сектор», ВГО «Ветеранське братерство», «Демократична сокира», ГО «Справа громад»; «Національний корпус» та полк «Азов».

    Наразі учасники акції запалили фаєри. Вони вигукують гасла «Слава нації!», «Україна понад усе!». Вигукують як учасники маршу, так і люди що стоять вздовж узбіччя.

    Раніше президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст «формули Штайнмаєра» та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

    За словами президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

    Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної «червоної лінії» й «не буде ніколи ніякої капітуляції».

    Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання «формули Штайнмаєра». Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

    Масові акції проти «формули Штайнмаєра» відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.

    АТО активісти Україна
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