У Мінську не погодили нову дату розведення сил



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Сторони не змогли погодити ключові питання

Засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, яке проходило в Мінську, завершилося достроково, сторони не змогли погодити ключові питання. Про це пишуть білоруські ЗМІ.

Повідомляється, що учасники переговорного процесу завчасно покинули Дипсервіс-хол, де проходила зустріч контактної групи. За даними білоруських ЗМІ, сторони не змогли погодити обмін полоненими, а також відновлення соціальних виплат жителям окупованого Донбасу.

«Сторони сьогодні підтвердили необхідність виконання домовленостей з розведення сил. Обговорювалися нові дати і графік розведення. Але домовленостей щодо конкретної дати не досягли», - сказав спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Сайдік констатував збільшену кількість обстрілів уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

«Не можу позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, кількість порушень значно зросла», - сказав він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відведення сил в Золотому Луганської області відкладено. За його словами, розведення сил в Золотому неможливо без стійкого припинення вогню.

Раніше повідомлялося,що обстріли ділянки розведення у Золотому на Донбасі фіксуються другу добу поспіль.

До слова, 13 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

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