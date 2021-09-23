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    «Слуга народу» привітав Новинського з прийняттям закону про олігархів (фото)

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    За словами нардепа, вони з колегою &laquo;обмінялися думками&raquo; - «Слуга народу» привітав Новинського з прийняттям закону про олігархів (фото)
    За словами нардепа, вони з колегою «обмінялися думками»
    Фото Андрій Герус/Facebook

    Спільну світлину Новинського та Геруса вже висміяли в соціальних мережах

    У день прийняття «антиолігархічного закону» Зеленського, нардеп від «Слуги народу», глава комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус обмінявся дружнім рукостисканням зі своїм колегою, депутатом від «ОПЗЖ» і олігархом Вадимом Новинським. Відповідне фото Герус опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні плідно працюємо в парламенті. Уже прийняли ряд важливих законопроєктів і постанов», – підписав знімок політичний діяч.

    У коментарях Герус зазначив, що він обмінювався з Новинським думками з приводу закону про олігархів.

    Соцмережі миттєво відреагували на скандальну світлину. Окрім в'їдливих коментарів та постів, почали з'являтися фотожаби. Так, наприклад, дотепники «переодягли» Новинського у рясу, адже він вважається головним «православним олігархом». Новинський активно підтримує Російську православну церкву в Україні.

    Фотоколаж: Victor Bened
    Фотоколаж: Victor Bened

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

    Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11). Нардепи «ОПЗЖ» виступили проти.

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    Теги: Верховна Рада Вадим Новинський партії Опозиційна платформа — За життя Андрій Герус
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    «Слуга народу» привітав Новинського з прийняттям закону про олігархів (фото)