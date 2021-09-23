«Це фейк». Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео)

Тимошенко: «Це класичний фейк, а не антиолігархічний закон»

Ухвалений Верховною Радою закон про олігархів насправді жодної загрози для останніх не становить. Про це заявила голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко.

«Президент України вніс до Верховної Ради так званий антиолігархічний закон, у якому олігархам нічого не загрожує. Що там передбачено, як покарання олігархів? Що буде створений поіменний їх список (олігархів – ред.). Усі й так знають, хто в країні є олігархом. Цей список їм абсолютно нічим не загрожує. Друга позиція щодо покарання олігархів – їх примусять декларувати свої статки. Але вони й так уже всі декларуються, адже прийняті відповідні закони. Третє «серйозне» покарання олігархів – заборона володіти ЗМІ. Але олігарх може оформити ЗМІ на будь-яку іноземну компанію, яка з ним не пов’язана. Тому цей пункт також нічим їм не загрожує. І четвертий пункт – забороняється олігархам брати участь у приватизації. Вони й так уже все приватизували. А якщо захочуть ще щось приватизувати, то зроблять це за допомогою споріднених компаній. Це класичний фейк, а не антиолігархічний закон», – сказала Тимошенко.

Голова «Батьківщини» також розкритикувала термін введення закону у дію, адже за цей час олігархи зможуть вирішити усі питання на свою користь. «Цей закон вони хочуть ввести в дію через пів року. Це взагалі вже посміховисько. Адже за пів року усі олігархи усе переоформлять так, як вони хочуть», – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроект №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.