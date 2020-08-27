Рух «Чесно» порахував кількість фігурантів антикорупційних розслідувань в «Опозиційній платформі-За життя»



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«Опозиційна платформа-За життя» має також 13 кнопкодавів, три підконтрольні партії інформаційні канали та зв'язки з Росією, які партія навіть не приховує - рух «Чесно»

«Опозиційна платформа-За життя» має 29 фігурантів антикорупційних розслідувань серед 44 депутатів

Громадський рух «Чесно» порахував перед місцевими виборами, що пройдуть в Україні 25 жовтня, кількість фігурантів антикорупційних розслідувань у партії «Опозиційна платформа-За життя». Про це йдеться на сторінці «Чесно» у Facebook.

Зазначається, що ОПЗЖ має:

29 фігурантів антикорупційних розслідувань серед 44 депутатів,

13 кнопкодавів,

три підконтрольні партії інформаційні канали,

зв'язки з Росією, які партія навіть не приховує.

Як повідомлялося 13 серпня, у Мін'юсті розглядають можливість заборони діяльності ОПЗЖ і Партії Шарія. 30 липня українські організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію «Опозиційної платформи - За життя» і «Партії Шарія».

Також нагадаємо, що «Слуги народу» обрали політсилу, з якою збираються співпрацювати після виборів.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.



