  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Слуга» Вірастюк натягнув дивну маску та розсмішив соцмережі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нардеп одягнув смішну шапочку і поміркував про політику - «Слуга» Вірастюк натягнув дивну маску та розсмішив соцмережі (фото)
    Нардеп одягнув смішну шапочку і поміркував про політику
    фото Василь Вірастюк/Facebook

    Вірастюк поскаржився, що люди вважають депутатів супергероями

    Народний обранець від «Слуги народу» Василь Вірастюк у гумовій шапочці супермена поміркував про тяжкі депутатські будні. Своїми думками нардеп поділився на сторінці в Fаcebook.

    Вірастюк поскаржився, що люди вважають депутатів супергероями, які можуть усе у житті.

    «Супергерой. Тобто людина, яка може і вміє все в цьому житті. Для неї немає жодних перешкод ніде і ніколи.. Одним словом, напів бог. Саме таким люди бачать нардепа Верховна Рада України, а особливо нардепа-мажоритарника. А, насправді, він діє і працює винятково в межах своїх «депутатських повноважень», прописаних Законом. І не є ані Миколаєм, ані Робін Гудом, ані ще кимось...», – поміркував «слуга» Вірастюк.

    Нардеп додав, що писав свій пост з іронією. «Для тих, хто в танку, пост писав з певною іронією. Опираючись на особисті спостереження за часи роботи на посаді «народного депутата ВР», – зазначив Вірастюк.

    Утім, слова про іронію відвідувачі соцсторінки Вірастюка не помітили і не скупилися в критиці відносно нардепа.

    Маряша Лексі: «Класна шапка так на засідання і ходи!», Сергій Львов: «Ти раб Скруджа Магдака», Микола Хоменко: «Ти чорт зелений, не соромно бути в партії слуга урода? Партія офшорників, зрадників, наркоманів і вбивць за кермом, які влаштовують дтп і не несуть відповідальності. Ти для мене помер, як людина і шанований спортсмен», Сергій Львов «з дурними розум краще не накладати».

    Раніше Вірастюк розповів, як йому погрожували вбивством.

    Нагадаємо, 15 червня Василь Вірастюк під крики «ганьба» склав депутатську присягу.

    Теги: Верховна Рада соціальні мережі партія Слуга народу Василь Вірастюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга» Вірастюк натягнув дивну маску та розсмішив соцмережі (фото)