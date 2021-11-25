«Слуга» Вірастюк натягнув дивну маску та розсмішив соцмережі (фото)

Вірастюк поскаржився, що люди вважають депутатів супергероями

Народний обранець від «Слуги народу» Василь Вірастюк у гумовій шапочці супермена поміркував про тяжкі депутатські будні. Своїми думками нардеп поділився на сторінці в Fаcebook.

Вірастюк поскаржився, що люди вважають депутатів супергероями, які можуть усе у житті.

«Супергерой. Тобто людина, яка може і вміє все в цьому житті. Для неї немає жодних перешкод ніде і ніколи.. Одним словом, напів бог. Саме таким люди бачать нардепа Верховна Рада України, а особливо нардепа-мажоритарника. А, насправді, він діє і працює винятково в межах своїх «депутатських повноважень», прописаних Законом. І не є ані Миколаєм, ані Робін Гудом, ані ще кимось...», – поміркував «слуга» Вірастюк.

Нардеп додав, що писав свій пост з іронією. «Для тих, хто в танку, пост писав з певною іронією. Опираючись на особисті спостереження за часи роботи на посаді «народного депутата ВР», – зазначив Вірастюк.

Утім, слова про іронію відвідувачі соцсторінки Вірастюка не помітили і не скупилися в критиці відносно нардепа.

Маряша Лексі: «Класна шапка так на засідання і ходи!», Сергій Львов: «Ти раб Скруджа Магдака», Микола Хоменко: «Ти чорт зелений, не соромно бути в партії слуга урода? Партія офшорників, зрадників, наркоманів і вбивць за кермом, які влаштовують дтп і не несуть відповідальності. Ти для мене помер, як людина і шанований спортсмен», Сергій Львов «з дурними розум краще не накладати».

Раніше Вірастюк розповів, як йому погрожували вбивством.

Нагадаємо, 15 червня Василь Вірастюк під крики «ганьба» склав депутатську присягу.