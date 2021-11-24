Facebook заблокував сторінку «Укртрансгазу»

«Нафтогаз» обурюється, що блокування сторінки сталося на старті опалювального сезону

Соціальна мережа Facebook ввечері 23 листопада заблокувала офіційну сторінку АТ «Укртрансгаз». Про це сьогодні повідомив директора з інтегрованих комунікацій групи «Нафтогаз» Максим Білявський.

«Організовувати комунікації – це, як приходити на щоденне тренування, але з новими перепонами. Наприклад, учора вечері, поміж всього іншого, була заблокована сторінка «Укртрансгазу» в Facebook, і це на старті опалювального сезону», – написав Білявський.

Він зазначив, що за останні шість місяців Facebook також вже двічі блокував сторінку «Укртранснафти».

«Це відбувалось після передачі в управління продуктопроводу «Самара-Західний напрямок», – додав представник «Нафтогазу».

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

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