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    Facebook заблокував сторінку «Укртрансгазу»

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    Наразі невідома причина блокування&nbsp;Facebook сторінки &laquo;Укртрансгазу&raquo; - Facebook заблокував сторінку «Укртрансгазу»
    Наразі невідома причина блокування Facebook сторінки «Укртрансгазу»
    фото з відкритих джерел

    «Нафтогаз» обурюється, що блокування сторінки сталося на старті опалювального сезону

    Соціальна мережа Facebook ввечері 23 листопада заблокувала офіційну сторінку АТ «Укртрансгаз». Про це сьогодні повідомив директора з інтегрованих комунікацій групи «Нафтогаз» Максим Білявський.

    «Організовувати комунікації – це, як приходити на щоденне тренування, але з новими перепонами. Наприклад, учора вечері, поміж всього іншого, була заблокована сторінка «Укртрансгазу» в Facebook, і це на старті опалювального сезону», – написав Білявський.

    Він зазначив, що за останні шість місяців Facebook також вже двічі блокував сторінку «Укртранснафти».

    «Це відбувалось після передачі в управління продуктопроводу «Самара-Західний напрямок», – додав представник «Нафтогазу».

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Кілька днів тому у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp знову стався масштабний збій.

    До слова, кіберексперт розповів, як виявити «прослушку» смартфона.

    Також експерт дав поради, як не стати жертвою кібершахрайства.

    Ще Костянтин Корсун назвав головні недоліки додатку «Дія». За його словами, увесь сенс існування «Дії» може піти нанівець, коли у потрібний момент у людини не виявиться інтернету. Також серед специфічних нюансів додатку експерт назвав електронний підпис, від якого з часом відмовилися.

    До слова, експерти розповіли, чому спілкування в Telegram може бути небезпечним.

    Читайте також інтерв'ю: Кіберексперт Костянтин Корсун: Аналогів додатку «Дія» у світі не існує. І це не просто так
    Теги: Нафтогаз України інтернет Facebook соціальні мережі Укртрансгаз
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    Facebook заблокував сторінку «Укртрансгазу»