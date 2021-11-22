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    Яценюк привітав найріднішу людину з днем народження

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    Марія Григорівна Яценюк святкує 78-річчя&nbsp; - Яценюк привітав найріднішу людину з днем народження
    Марія Григорівна Яценюк святкує 78-річчя 
    фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

    Колишній прем'єр розповів, що його мати дуже сильна жінка

    Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав маму з днем народження, пост-привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Мамі сьогодні 78. Вона дуже сильна жінка. І цією силою мама поділилася не тільки зі мною, моєю сестрою, а також із багатьма своїми учнями за багато років викладання», – написав Яценюк.

    Політик додав, що пишається бути її сином.

    «Дуже вдячний друзям нашої родини, які були з нами у цей день. Многая літа, мамо! Люблю тебе!», – зізнався колишній глава уряду.

    У жовтні Яценюк привітав маму з професійним святом, днем учителя. Як зауважив політик, у цьому святі для нього багато особистого, бо «інакше й не могло статися, якщо ти народився в родині університетських викладачів».

    Нещодавно екснардеп Береза весело привітав дружину із річницею весілля, чим потішив соцмережі.

    Відомий футболіст Андрій Шевченко публічно привітав сина з днем народження словами про те, як їм з дружиною пощастило.

    Наприкінці вересня Дмитро Ярош святкував ювілей: екслідеру «Правого сектора» виповнилося 50.

    26 вересня п'ятий президент України Петро Порошенко святкував день народження. Йому виповнилося 56 років. Марина Порошенко підготувала коханому сюрприз, відео-привітання розмістила на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше Петро Порошенко та Марина відсвяткували муслінове весілля. Колишній президент розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

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    Теги: Арсеній Яценюк свята соціальні мережі сім'я
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    Яценюк привітав найріднішу людину з днем народження