Яценюк привітав найріднішу людину з днем народження

Колишній прем'єр розповів, що його мати дуже сильна жінка

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав маму з днем народження, пост-привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Мамі сьогодні 78. Вона дуже сильна жінка. І цією силою мама поділилася не тільки зі мною, моєю сестрою, а також із багатьма своїми учнями за багато років викладання», – написав Яценюк.

Політик додав, що пишається бути її сином.

«Дуже вдячний друзям нашої родини, які були з нами у цей день. Многая літа, мамо! Люблю тебе!», – зізнався колишній глава уряду.

У жовтні Яценюк привітав маму з професійним святом, днем учителя. Як зауважив політик, у цьому святі для нього багато особистого, бо «інакше й не могло статися, якщо ти народився в родині університетських викладачів».

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