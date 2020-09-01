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    Політика

    «Слуги народу» мають питання до роботи двох міністерств – Корнієнко

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    <p>Особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служби, заявив голова партії &laquo;Слуга народу&raquo; Олександр Корнієнко</p> - «Слуги народу» мають питання до роботи двох міністерств – Корнієнко

    Особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служби, заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко

    Фото: Главком

    У політсили є запитання до економічного блоку Кабміну

    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є запитання до роботи економічного блоку Кабміну.

    Про це Корнієнко в сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

    Таким чином лідер «Слуги народу» прокоментував слова очільника фракції Давида Арахамії про можливі ротації у складі уряду. 

    «Він (Арахамія – ред) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді про якийсь збір підписів чи якісь проекти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити», – заявив Корнієнко.

    Голова партії також додав, що особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служби.

    Як відомо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

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