Під «Парковим», де виступав Зеленський, поліція жорстко позганяла демонстрантів



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З’їзд «Слуги народу» почався під крики протестувальників

Коли на територію центру приїхав кортеж Зеленського, почалася штурханина з поліцією

У Києві біля конгресно-виставкового центру «Парковий», на даху якого сьогодні проходить з’їзд «слуг народу», протестують мітингувальники, які залишилися без даху над головою внаслідок оборудки одного із забудовників. Аби люди не заважали «слугам» своїми криками, поліція досить жорстко посунула учасників акції від будівлі.

«Поки нагорі відбувається з‘їзд «Слуг народу», внизу, перед входом, між поліцією та мітингарями, які заявляють, що є ошуканими вкладниками однієї зі столичних забудов, ось така сутичка, в результаті якої щодо декого поліція застосувала фізичну силу», - пишуть очевидці.

Поліція згодом почала розганяти мітинг. Ошукані інвестори житлових комплексів спершу перекрили рух по вулиці — вони стали пішохідному переході. Далі поліція почала відтісняти мітингувальників, почавши сутички з активістами. Одного із організаторів затримали і відвели, повідомляє Pavlovskiy News.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив під час з'їзду партії «Слуга народу».

Як відомо партійний з'їзд відбувся 31 серпня і на ньому політсила оголосила список кандидатів, які будуть змагатися за крісла мерів міст.