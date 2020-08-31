«Розслаблятись зарано». Зеленський виступив на з’їзді «слуг»



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Президент Володимир Зеленський взяв участь у з'їзді партії «Слуга народу»

Президент визнав, що «помилки траплялися»

Президент Володимир Зеленський виступив під час з'їзду партії «Слуга народу». Як відомо партійний з'їзд відбувся 31 серпня і на ньому політсила оголосила список кандидатів, які будуть змагатися за крісла мерів міст.

Під час з'їзду Зеленський заявив, що рік видався насиченим, але «відпочивати ще зарано». Він знову заявив про досягнення чинного парламенту, серед них: скасування депутатської недоторканності, боротьба з кнопкодавством, ухвалили державний бюджет вчасно, зняли мораторій на продаж землі.

Водночас президент визнав, що «помилки траплялися». Але, на думку Зеленського, їх виправляють.

Зеленський підкреслив, що попереду ще багато роботи, зокрема: податкова реформа, амністія капіталів, судова та правоохоронна реформи, якісна освіта, медицина та рівень життя.

Нагадаємо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії «Слуга народу». На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Так, від «Слуги народу» на довиборах до парламенту по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.

Напередодні ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії.