Зеленський назвав скандальних «слуг народу» мікробами



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Зеленський різко висловився про скандальних нардепів від монобільшості

У парламентській фракції допускають помилки, але вони визнаються і виправляються, говорить президент

Президент України Володимир Зеленський вважає «мікробами» скандальних членів партії «Слуга народу». Він також упевнений, що такі представники політичної сили не будуть помітні «на шляху до успіху».

Про це він заявив на з'їзді партії «Слуга народу» в Києві.

За його словами, в парламентській фракції допускають помилки, але вони визнаються і виправляються.

«І нічого страшного немає. Деякі люди забули, як вони сюди потрапили і для чого. Це теж є. Вони - мікроби, бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. Я впевнений, ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, не згадає їх імена», - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив під час з'їзду партії «Слуга народу».

Як відомо партійний з'їзд відбувся 31 серпня і на ньому політсила оголосила список кандидатів, які будуть змагатися за крісла мерів міст.

У Києві біля конгресно-виставкового центру «Парковий», де проходить з'їзд, сталися сутички між поліцією та учасниками акції протесту.

Нагадаємо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії «Слуга народу». На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Так, від «Слуги народу» на довиборах до парламенту по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.

Напередодні ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії.