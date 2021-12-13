  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Слуги народу» заслухали кандидатів на посаду членів Нацради з питань телебачення і радіо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ольга Герасим&rsquo;юк &ndash;&nbsp;кандидат на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від фракції &laquo;Слуга Народу&raquo; - «Слуги народу» заслухали кандидатів на посаду членів Нацради з питань телебачення і радіо
    Ольга Герасим’юк – кандидат на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від фракції «Слуга Народу»
    фото з відкритих джерел

    Рішення щодо призначення нових членів Нацради буде прийматися шляхом рейтингового голосування

    Фракція політичної партії «Слуга народу» заслухала кандидатів на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

    «Фракція політичної партії «Слуга Народу» заслухала кандидатів на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади: Ольгу Герасим’юк – від фракції «Слуга Народу»; Олександра Бурмагіна та Олега Черниша від громадських організацій», – написала Палійчук.

    Вона додала, що рішення щодо призначення нових членів Нацради буде прийматися шляхом рейтингового голосування.

    Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть розігнати половину складу Нацради через «антиукраїнську позицію».

    Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Такі висновки вони зробили з огляду на перший тиждень з дня набуття чинності нових норм мовного закону.

    З 16 липня в Україні всі телеканали зобовʼязані транслювати котент українською мовою, а іноземні фільми потрібно переозвучувати.


    Теги: ЗМІ телебачення радіо партія Слуга народу фракція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуги народу» заслухали кандидатів на посаду членів Нацради з питань телебачення і радіо