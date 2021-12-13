«Слуги народу» заслухали кандидатів на посаду членів Нацради з питань телебачення і радіо

Ольга Герасим’юк – кандидат на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від фракції «Слуга Народу»

Рішення щодо призначення нових членів Нацради буде прийматися шляхом рейтингового голосування

Фракція політичної партії «Слуга народу» заслухала кандидатів на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

«Фракція політичної партії «Слуга Народу» заслухала кандидатів на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади: Ольгу Герасим’юк – від фракції «Слуга Народу»; Олександра Бурмагіна та Олега Черниша від громадських організацій», – написала Палійчук.

Вона додала, що рішення щодо призначення нових членів Нацради буде прийматися шляхом рейтингового голосування.

Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть розігнати половину складу Нацради через «антиукраїнську позицію».

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Такі висновки вони зробили з огляду на перший тиждень з дня набуття чинності нових норм мовного закону.

З 16 липня в Україні всі телеканали зобовʼязані транслювати котент українською мовою, а іноземні фільми потрібно переозвучувати.



