Нардепи хочуть розігнати половину складу Нацради через «антиукраїнську позицію»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення визнала, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови

Депутат від «Євросолідарності» різко розкритикував Нацраду, яка не реагує на порушення телеканалами закону про мову

Фракція «Європейської солідарності» може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради. Про це написав у Facebook нардеп від «Євросолідарності» Микола Княжицький.

Нардеп, зокрема, різко розкритикував Нацрада за бездіяльність під час порушень телеканалами закону про мову.

«Сьогодні виповнилось рівно 10 днів від дати набрання чинності статті Закону про державну мову, яка зобов’язала всі телеканали транслювати всі фільми виключно державною мовою! За ці 10 днів Нацрада з питань телебачення не вжила жодних заходів щодо порушників. Навіть не призначена перевірка телеканалів-порушників, хоча суть порушення очевидна. Натомість, ледь не кожного дня Нацрада пояснювала, чому вона не буде реагувати на ці порушення», – написав Княжицький.

За його словами, «очевидно, що це є просто черговим етапом боротьби країни-агресора руками олігархів і їхніх маріонеток проти української мови».

«Вважаю, що через цю відверту антиукраїнську позицію Національної ради, нинішній її склад має піти у відставку! Переконуватиму фракцію «Європейської солідарності» спільно з усіма небайдужими українцями зі всього світу, почати процедуру відставки Національної ради. Для цього ми вимагаємо на найпершому пленарному засіданні Верховної Ради України розглянути звіт Нацради та відхилити його, що тягне за собою відставку половини складу Нацради. Того ж ми вимагатимемо від президента України, який тим самим має засвідчити, чи дійсно для нього Україна та Державна мова важливіші за власні корпоративні інтереси», – резюмував Княжицький.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Такі висновки вони зробили з огляду на перший тиждень з дня набуття чинності нових норм мовного закону.

З 16 липня в Україні всі телеканали зобовʼязані транслювати котент українською мовою, а іноземні фільми потрібно переозвучувати.

Як відомо, телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі. Однак, у соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «плюси» знову повернули серіалу російське звучання.

Повідомляють, що шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Варто додати, що інша історія стосовно мови завершилася позитивно. Так, компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову. У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

Раніше «Главком» писав, що компанія AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову.

Крім того, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Також нагадаємо, що організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.