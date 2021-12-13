Цирк та військові навчання: що розгляне Рада цього тижня

Стало відомо, чого чекати від останнього парламентського тижня перед новорічними святами

Сьогодні фракція «Слуга народу» проведе засідання для обговорення поточних законопроєктів

Під час останнього пленарного тижня у 2021 році Верховна Рада розгляне кілька законопроєктів, зокрема проєкт №5409 про заборону цирків із тваринами на вимогу громадських організацій. Спікер парламенту Руслан Стефанчук запропонував додати його до порядку денного, повідомили у пресслужбі фракції «Слуга народу».

Також нардепи мають проголосувати за допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році.

«Насамперед, депутати повинні вчасно розглянути питання про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях», – заявив спікер.

Також спікер закликав парламентарів до 20 грудня передати свої пропозицій до плану законопроєктної роботи Ради на 2022 рік.

Стефанчук повідомив й про створення цього тижня Науково-консультативної ради з питань законодавства, до якої увійдуть науковці і практики у цій галузі.

Сьогодні фракція «Слуга народу» проведе засідання для обговорення поточних законопроєктів. Як повідомили у пресслужбі політсили, депутати планують заслухати інформацію голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича щодо закону «Про публічні закупівлі» в частині особливостей застосування переговорної процедури закупівлі, а також розглянуть питання внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Окрім того, депутати хочуть обговорити законопроєкти, що стосуються вдосконалення надання медичної допомоги (№6306), регулювання трансплантації (№ 5831), удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873), а також законопроєкт щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358).

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