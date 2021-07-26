Озвучували недбало й примітивно. Нацрада відповіла телеканалам, які не хочуть переходити на українську

«Плюси» показали серіал «Свати» в українському дубляжі, але вже за кілька днів знову повернули серіалу російське звучання

Нацрада наголосила на тому, що канали не готувалися до переходу на українську мову, тому переозвучку робили поспіхом

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Такі висновки вони зробили з огляду на перший тиждень з дня набуття чинності нових норм мовного закону. Відповідна заява оприлюднена на сайті Нацради.

Тепер закон зобовʼязує мовників демонструвати кіно та програми українською.

«На жаль, у перші ж дні дії нових вимог ми зіткнулися з тим, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови», – йдеться у заяві.

У відомстві зазначають, що одні гравці відразу проігнорували вимоги закону, скориставшись цим для виграшу в конкурентному змаганні, а інші, переживши рейтингові втрати декількох днів, теж вдалися до порушення закону.

Нацрада наголосила на тому, що канали не готувалися до переходу на українську мову, тому переозвучку робили поспіхом і це вийшо «недбало, примітивно й формально».

Нагадаємо, з 16 липня в Україні всі телеканали зобовʼязані транслювати котент українською мовою, а іноземні фільми потрібно переозвучувати.

Як відомо, телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі. Однак, у соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «плюси» знову повернули серіалу російське звучання.

Повідомляють, що шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Варто додати, що інша історія стосовно мови завершилася позитивно. Так, компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову. У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

Раніше «Главком» писав, що компанія AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову.

Крім того, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Також нагадаємо, що організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.