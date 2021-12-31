«Слуги» вже три місяці обговорюють зміну назви партії – ЗМІ

Офіційно в партії «Слуга народу» заперечують розмови про перейменування

У партії «Слуга народу» вже три місяці ведуться розмови про перейменування через падіння рейтингів та скандали довкола членів пропрезидентської політсили.

«Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви буде цілком логічним кроком, але кінцевого рішення ще не прийнято», – розповіли «Українській правді» джерела в партії.

Вони повідомляють, що розглядаються варіанти назви «із прізвищем Зеленський».

Співрозмовники УП зазначають: якщо до виборів з рейтингами «Слуги народу» нічого не змінюватиметься, то шанси на зміну назви будуть зростати.

Остаточного рішення про перейменування немає, офіційно ніхто в партії і депутатам про це не говорив.

Речниця партії «Слуга народу» Юлія Палійчук заявила, що питання про перейменування в партії не обговорювалося жодного разу. «Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягала би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові «інсайти», – сказала вона.

До слова, партія «Слуга народу» готує списки місцевих депутатів, яких почнуть відкликати за процедурою імперативного мандату в лютому 2022 року.

Раніше Олександр Корнієнко назвав кількість членів партії «Слуга народу»

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