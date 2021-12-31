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    «Слуги» вже три місяці обговорюють зміну назви партії – ЗМІ

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    За останній рік рейтинги партії &laquo;Слуга народу&raquo; впали - «Слуги» вже три місяці обговорюють зміну назви партії – ЗМІ

    За останній рік рейтинги партії «Слуга народу» впали

    фото з відкритих джерел

    Офіційно в партії «Слуга народу» заперечують розмови про перейменування

    У партії «Слуга народу» вже три місяці ведуться розмови про перейменування через падіння рейтингів та скандали довкола членів пропрезидентської політсили.

    «Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви буде цілком логічним кроком, але кінцевого рішення ще не прийнято», – розповіли «Українській правді» джерела в партії.

    Вони повідомляють, що розглядаються варіанти назви «із прізвищем Зеленський».

    Співрозмовники УП зазначають: якщо до виборів з рейтингами «Слуги народу» нічого не змінюватиметься, то шанси на зміну назви будуть зростати.

    Остаточного рішення про перейменування немає, офіційно ніхто в партії і депутатам про це не говорив.

    Речниця партії «Слуга народу» Юлія Палійчук заявила, що питання про перейменування в партії не обговорювалося жодного разу. «Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягала би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові «інсайти», – сказала вона.

    До слова, партія «Слуга народу» готує списки місцевих депутатів, яких почнуть відкликати за процедурою імперативного мандату в лютому 2022 року.

    Раніше Олександр Корнієнко назвав кількість членів партії «Слуга народу»

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    Теги: партії Володимир Зеленський партія Слуга народу
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    «Слуги» вже три місяці обговорюють зміну назви партії – ЗМІ