«Слуга народу» готує «чистку» серед депутатів

Списки «на виліт» серед місцевих депутатів вже готують

Партія «Слуга народу» готує списки місцевих депутатів, яких почнуть відкликати за процедурою імперативного мандату в лютому 2022 року, повідомила глава партії Олена Шуляк в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

На даний момент обласні осередки готують списки депутатів, рішення щодо яких прийматиме Нацрада громад – один із керівних органів партії.

Підготувати списки мають до кінця цього року, аби вже у січні-лютому ухвалювати щодо них рішення.

«Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення, бо вони ухвалюватимуться обласними організаціями та затверджуватимуться на рівні керівництва партії. Є певна юридична процедура, але для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації й отримали завдання підготувати перелік осіб, які стануть кандидатами на виліт», - пояснила вона.

На фоні дискусій про можливість дострокових парламентських виборів Давид Арахамія в одному з інтерв'ю оголосив про можливість повернення до пропорційно-мажоритарної виборчої системи. Однак в коментарі «Главкому» Арахамія пояснив, що «Слуги народу» не причетні до розгойдування теми про повернення до старої виборчої системи, відновлення мажоритарки більше в інтересах інших депутатських груп.

Раніше за словами першого віцеспікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, для громадян України нинішня система із відкритими списками є важкою, її треба детально пояснювати – тоді як колишній формат із одномандатними округами був значно простішим, ба більше, електорат підтримував своїх обранців-мажоритарників.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс із відкритими списками 11 липня 2019 року. Згідно із законопроєктом №3112-1, до наступних виборів буде скасована мажоритарна система одномандатних виборчих округів.

Крім того, соратник Зеленського назвав кількість членів партії «Слуга народу»

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