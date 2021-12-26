Піаряться за бюджетні гроші. Відомий продюсер розкритикував нову рекламу «Слуги народу»

Кондратюк хворів на коронавірус та раніше вакцинувався

Кондратюка обурило, що провладна партія рекламує від свого імені послугу, за яку сплачують платники податків

Відомий продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк обурився через рекламу, яку почув по радіо. У повідомленні йшлося про тисячу гривень, котру можуть отримати вакциновані українці. Своїми враженнями Кондратюк поділився на сторінці у Facebook.

«Їду вчора в Славутич, слухаю «Просто Раді.О». Раптом чую десь такий текст: «Вакцинуйся! І отримай 1000 грн, які можна використати на відвідування кіно та купівлю книг. Партія «Слуга народу». Блін, а ці «арахамії» метикуватіші за «ригів» та інших політпрохіндеїв! Рекламувати державну послугу, яку сплачують платники податків від свого імені – це...!», – написав Кондратюк.

Раніше Ігор Кондратюк звернувся до українців, які виступають проти щеплень від Covid-19. Він пригрозив банити і видаляти всіх антивакцинаторів із друзів та додав до допису дві світлини – свій знімок із ковідного відділення лікарні у березні та вакцини, якою імунізувався у липні.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак пояснив, що єдиним ефективним методом боротьби з «антвакцинаторськими» настроями у суспільстві є збільшення кількості обмежень для людей, що не пройшли щеплення.

Також повідомлялося, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.

Виплата тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу не матиме ефекту на інфляцію в Україні. Про це розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.