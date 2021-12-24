Соратник Зеленського назвав кількість членів партії «Слуга народу»

Олександр Корнієнко не бачить великої проблеми в тому, що партія «Слуга народу» налічує лише тисячу членів

Політик вважає те, що партія є невеликою, не надто суттєвою проблемою

Наразі в лавах політичої партії «Слуга народу» близько тисячі людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив колишній очільник цієї політичної сили, перший віцеспікер українського парламенту Олександр Корнієнко.

За словами політика, дехто вбачає у тому, що партія є порівняно невеликою, проблему, однак далеко не всі «слуги народу» поділяють таку думку.

«Наприклад, в партії «Батьківщина» багато членів, але результат на місцевих виборах вони показали менший за наш. Інше питання – що треба вибудовувати зв'язок між місцевими депутатами та партією, від якої вони обрані. Бо зараз ці депутати не зобов’язані партії майже нічого», – зазначив Олександр Корнієнко.

Політик додав, що наразі «Слуга народу» – єдина парламентська партія, яка подала фінансовий звіт за третій квартал 2020 року.

Також Корнієнко повідомив, що деякі проблеми партійного будівництва виникли в «слуг народу» з об’єктивних причин.

«Але є реально те, що ми не змогли чи не встигли зробити, зокрема, через обмеження, бо використання державного фінансування дуже серйозно регулюється НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції – «Главком»)», – пояснив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, на початку жовтня у Трускавці народні депутати з фракції «Слуга народу» провели дводенне зібрання фракції.

Також нещодавно повідомлялося, що рейтинги «Слуги народу» та «ЄС» майже зрівнялися, а інші політичні сили суттєво відстають.