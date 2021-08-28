СБУ: 15 тис. ботів критикували «Кримську платформу»

Ворожа агентура поширювала антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо «Кримської платформи»

Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти України. У Києві викрито потужну ботоферму. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За завданням своїх «кураторів» зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення «Кримської платформи». Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.

Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені «пересічних громадян».

Встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності – четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.

Гроші за «публікації» зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

300 модемів для доступу до інтернету,

кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку,

десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, Курт Волкер розкритикував рішення адміністрації Байдена відправити на саміт Кримської платформи міністра енергетики. З точки зору Волкера, Сполучені Штати повинен був представляти чиновник із сектору безпеки та зовнішньої політики США.

Попри шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя».