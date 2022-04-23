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    «Слугу народу» Тищенка нагородили пістолетом (відео)

    Тищенка нагородили пістолетом Стєчкіна - «Слугу народу» Тищенка нагородили пістолетом (відео)
    Тищенка нагородили пістолетом Стєчкіна
    фото: кадр з відео

    Нардепа нагороджено «за роботу для батальйону «Архангела Михаїла» і для всієї нашої країни»

    Народного депутата від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка нагородили пістолетом за роботу для батальйону «Архангела Михаїла». Про це повідомив екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан у Facebook.

    Богдан привітав Миколу Тищенка з нагородженням бойовою зброєю та долучив до допису відповідний відеозапис.

    «Вітаю Миколу Тищенко з нагородженням бойовою зброєю за самовідданий захист Мукачево», – написав він.

    На відео зазначається, що нардепа нагороджено «за роботу для батальйону «Архангела Михаїла» і для всієї нашої країни».

    Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.

    Зазначимо, що Тищенко був у балаклаві.

    Варто зазначити, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження якою чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.

    Раніше Миколу Тищенка звинувачували у тому, що він вирішив втекти від війни на Закарпаття і прикинутися переселенцем. Нардеп періодично з'являвся в оздоровчо-рекреаційному комплексі «Косино». Номери тут в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому Тищенко не соромився вимагати для себе безкоштовні обіди.

    Також нардепа від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка викликали до Київської міської ради для пояснень своїх сексистських висловлювань на адресу депутатки, коли він скандалив та блокував трибуну.

    До слова, минулого тижня нардеп Тищенко нарешті з'явився у Раді, і знову конфуз.

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    Теги: росія коаліція окупанти зброя Закарпаття війна Україна Андрій Богдан окупація Микола Тищенко #stoprussia
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    «Слугу народу» Тищенка нагородили пістолетом (відео)