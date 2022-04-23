Війська знищили 150 окупантів та їхню техніку на Сході

На сході ЗСУ за день знищили до 150 загарбників

Російські фашистські війська здійснили дві атаки, тривають бої

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники протягом 23 квітня знищили до 150 російських загарбників. Про це ОТУ «Схід» повідомляє у Фейсбуці.

«Протягом доби, 23 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дві атаки, тривають бої», – ідеться у повідомленні.

В результаті українські захисники знищили: до 150 осіб особового складу, два танки, бойову машину, вісім БТР, три БМП, одну МТЛБ, три АТ, дві артилерійські системи, літак і безпілотник.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.