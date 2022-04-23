  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Війська знищили 150 окупантів та їхню техніку на Сході

    На сході ЗСУ за день знищили до 150 загарбників - Війська знищили 150 окупантів та їхню техніку на Сході
    На сході ЗСУ за день знищили до 150 загарбників
    фото з відкритих джерел

    Російські фашистські війська здійснили дві атаки, тривають бої

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники протягом 23 квітня знищили до 150 російських загарбників. Про це ОТУ «Схід» повідомляє у Фейсбуці.

    «Протягом доби, 23 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дві атаки, тривають бої», – ідеться у повідомленні.

    В результаті українські захисники знищили: до 150 осіб особового складу, два танки, бойову машину, вісім БТР, три БМП, одну МТЛБ, три АТ, дві артилерійські системи, літак і безпілотник.

    Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 квітня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війська знищили 150 окупантів та їхню техніку на Сході