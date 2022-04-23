Російський підсанкційний олігарх Абрамович відвідував Київ під час війни

Абрамович входить до російської делегації на переговорах

Російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Велика Британія, навідувався до Києва під час війни. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції, що відбулася на станції київського метрополітену «Майдан Незалежності».

Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва як представника російської переговорної групи.

«Наскільки мені відомо, а мені відомо чимало, він входить до складу російської групи переговорів. Наскільки мені відомо, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати», – заявив президент.

Раніше ЗМІ повідомили, що російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією. Російський бізнесмен буцімто зустрічався зі членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин.

Відомо, що Роман Абрамович виступає як неофіційний посередник на переговорах між Україною та Росією. Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін особисто схвалив участь мільярдера Абрамовича у мирних переговорах. Хоча протягом багатьох років Роман Абрамович намагався уникати асоціацій із Путіним.