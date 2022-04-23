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    Зеленський розповів, що сказав би Путіну при особистій зустрічі

    Зеленський наголосив, що діалог між Україною та Росією почато - Зеленський розповів, що сказав би Путіну при особистій зустрічі
    Зеленський наголосив, що діалог між Україною та Росією почато
    фото: Офіс президента

    Найперше і найголовніше питання для обговорень з Путіним – це питання територіальної цілісності України

    Президент Володимир Зеленський відповів на запитання журналістки про те, що він сказав би російському президенту Володимиру Путіну на початку особистої зустрічі. Про це Зеленський повідомив під час пресконференції.

    Президент розповів, що обговорював би з Путіним винятково ті питання, які стосуються його, як президента своєї країни.

    Він підкреслив, що найперше і найголовніше питання для обговорень з Путіним – це питання територіальної цілісності України.

    «Саме ці питання я б з ним обговорював. Як далі буде жити наш, український Донбас? Як далі буде жити наш Крим? Де, у якій точці ми можемо про це домовитись, і чи можемо взагалі?» – наголосив Зеленський.

    При цьому президент додав, що найголовніше – наша держава піднімає ці питання, і Росія починає на них відповідати.

    «Не так, як нам подобається, але діалог почато», – зауважив Зеленський.

    «Без зайвих сантиментів, ці питання і цей діалог був би, чи буде, дуже предметним. Не впевнений навіть, що емоційний», – підсумував президент.

    Раніше радник міністра оборони України Маркіян Лубківський у інтерв’ю CNN розповів, що російська приватна військова група «Вагнер» причетна до змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

    Теги: росія окупанти Донбас війна держава Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, що сказав би Путіну при особистій зустрічі