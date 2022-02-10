Смартфон від Зеленського: 27 нардепів зможуть отримати гаджет від держави

Президент пообіцяв, що кожен вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе безкоштовно отримати смартфон

Найбільше депутатів, які отримають смартфон, від фракції «ОПЗЖ»

Громадська мережа «Опора» порахувала, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти Covid-19. Найбільше претендентів на гаджет виявилося у партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це йдеться у Twitter «Опори».

«Опора» порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, одна жінка», – йдеться у повідомленні.

12 нардепів, що можуть претендувати на смартфон від держави, входять до фракції «ОПЗЖ», а семеро – до «Батьківщини». Ще по двоє – до фракції «Слуги народу» та до складу депутатських груп «Довіра» і «За майбутнє». У «Євросолідарності» лише один нардеп підпадає під умови програми.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв безкоштовний смартфон кожному українцю похилого віку. Навесні 2022 року в Україні стартує державна програма із забезпечення громадян похилого віку доступом до інтернету та державних електронних сервісів. В межах програми громадяни України віком від 60 років, щепилися від коронавірусу, матимуть можливість отримати від держави «сучасний та якісний» смартфон безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Україні відбувся четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.