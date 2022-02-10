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    Смартфон від Зеленського: 27 нардепів зможуть отримати гаджет від держави

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    Президент пообіцяв, що кожен вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе безкоштовно отримати смартфон - Смартфон від Зеленського: 27 нардепів зможуть отримати гаджет від держави

    Президент пообіцяв, що кожен вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе безкоштовно отримати смартфон

    фото: Getty Images

    Найбільше депутатів, які отримають смартфон, від фракції «ОПЗЖ»

    Громадська мережа «Опора» порахувала, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти Covid-19. Найбільше претендентів на гаджет виявилося у партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це йдеться у Twitter «Опори».

    «Опора» порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, одна жінка», – йдеться у повідомленні.

    12 нардепів, що можуть претендувати на смартфон від держави, входять до фракції «ОПЗЖ», а семеро – до «Батьківщини». Ще по двоє – до фракції «Слуги народу» та до складу депутатських груп «Довіра» і «За майбутнє». У «Євросолідарності» лише один нардеп підпадає під умови програми.

    Нагадаємо, Зеленський пообіцяв безкоштовний смартфон кожному українцю похилого віку. Навесні 2022 року в Україні стартує державна програма із забезпечення громадян похилого віку доступом до інтернету та державних електронних сервісів. В межах програми громадяни України віком від 60 років, щепилися від коронавірусу, матимуть можливість отримати від держави «сучасний та якісний» смартфон безкоштовно.

    Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Україні відбувся четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.

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    Теги: Батьківщина депутат партії Володимир Зеленський Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу смартфон гаджет За майбутнє
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    Смартфон від Зеленського: 27 нардепів зможуть отримати гаджет від держави