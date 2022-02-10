Зеленський заспокоїв бізнесменів: Росія стягує війська для «психологічного тиску»

Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій

Президент Володимир Зеленський впевнений, на цей час з погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати, а накопичення російських військ на кордонах України є лише психологічним тиском. Про це повідомляє пресслужба президента.

Таку думку він висловив під час зустрічі з представниками ділових кіл – членами Європейської Бізнес Асоціації.

Насамперед Зеленський поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання сьогодні хвилює представників і вітчизняного, й іноземного бізнесу.

«Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо», – цитує президента його пресслужба.

Тож, як зазначив Зеленський, безпекове питання не повинне впливати на життєдіяльність країни. Президент наголосив, що економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

«Головне завдання президента й уряду країни – бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку», – цитує президента його пресслужба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що «нормандська зустріч» радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів.

Також президент Франції Макрон заявив, що Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить встановити мир.