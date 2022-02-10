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    Зеленський заспокоїв бізнесменів: Росія стягує війська для «психологічного тиску»

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    Зустріч Президента України з членами ЄБА&nbsp; - Зеленський заспокоїв бізнесменів: Росія стягує війська для «психологічного тиску»

    Зустріч Президента України з членами ЄБА 

    фото: president.gov.ua

    Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій

    Президент Володимир Зеленський впевнений, на цей час з погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати, а накопичення російських військ на кордонах України є лише психологічним тиском. Про це повідомляє пресслужба президента.

    Таку думку він висловив під час зустрічі з представниками ділових кіл – членами Європейської Бізнес Асоціації.

    Насамперед Зеленський поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання сьогодні хвилює представників і вітчизняного, й іноземного бізнесу.

    «Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо», – цитує президента його пресслужба.

    Тож, як зазначив Зеленський, безпекове питання не повинне впливати на життєдіяльність країни. Президент наголосив, що економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

    «Головне завдання президента й уряду країни – бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку», – цитує президента його пресслужба.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що «нормандська зустріч» радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів.

    Також президент Франції Макрон заявив, що Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить встановити мир.

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    Теги: Росія економіка бізнес агресія військові Володимир Зеленський Україна президент кордон час
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    Зеленський заспокоїв бізнесменів: Росія стягує війська для «психологічного тиску»