Diia Summit презентує нові послуги у «‎Дії»

Мінцифра запускає понад 10 цифрових послуг

Сьогодні в Україні відбувається четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсує нові держпослуги для українців.

Володимир і Олена Зеленські також взяли участь у презентації.

Всього очікується понад 10 цифрових послуг: зміна місця реєстрації, послуги для водіїв, пенсійні документи та інші.

Серед нових послуг – зміна місця реєстрації як на порталі, так і в застосунку «‎Дія». З минулого року ця послуга працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування. Сьогодні її запустять офіційно та масштабують на всю Україну. Частиною сьогоднішньої презентації також стане спеціальний податковий режим для IT-індустрії «Дія.City» — пізніше сьогодні розпочнеться прийом заявок на вступ до «Дія.City».

Серед інших підтверджених нових послуг та можливостей – послуга належний користувач у застосунку «‎Дія», яка дозволить передавати право на керування авто іншій людині, довідка про несудимість, опитування та інше. Також Михайло Федоров днями згадував, що на презентації, окрім президента Володимира Зеленського, очікуються «міжнародні гості».

Напередодні застосунок державних послуг «Дії» здолав позначку 14 мільйонів унікальних користувачів, а сайтом «Дія» наразі користуються вже 13 млн українців.

Нагадаємо, «Дія» сьогодні почне генерувати довідки про несудимість.

Зазначимо також, що Кабмін дозволив проводити соцопитування через «Дію».

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