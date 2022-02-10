«єСмартфон» може призвести до серйозних наслідків

Зеленський шукає механізм легітимізації виборів через «Дію»?

А тепер кілька слів серйозно на рахунок «є-бабусь» і «є-дідусь».

а) Смартфони ну ніяк не є предметом першої необхідності для тих, хто живе на 3000 грн на місяць. Та й сам проект коштуватиме держбюджету 10 млрд грн+. Ці витрати до бюджету 2022 року не закладено.

б) Держзамовлення на однотипну продукцію у такому обсязі (10 млрд грн+) – це 100% провокація корупції. На покупці можна підняти багатомільйонні відкати і ніхто не простежить. Про якість закупленого я взагалі помовчу. Тут одразу згадують веб-камери на вибори, які ще за Яничка закуповували на 1 млрд грн... куди вони поділися, чи були вони взагалі... історія замовчує. Так ось зі смартфонами може повторитися та сама історія.

в) «Є-бабусі» зі смартфонами у рамках «повзучої жижиталізації» під виглядом «електронної демократії» – це можливий механізм легітимізації виборів парламенту/президента через «Дію».

А електронні вибори просто сфальшувати. Сподіваюся, що історію з транзитними серверами ЦВК пам'ятають багато хто. Так ось, там хоча б можливість опротестувати результати була, оскільки були протоколи з мокрими печатками, які хоч і можна підробити, але зовсім не так просто і всеосяжно, як змінити електронні записи в реєстрі під час підрахунку голосів.

Так що жарти-жартами, а наслідки «є-бабусь» цілком можуть серйозними виявитися.

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Джерело: блог Юрія Гаврилечко

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