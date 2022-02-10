Зеленський не виконав основні обіцянки трирічної давнини (перелік)

Показово, що три року тому Зеленський говорив про ті ж речі, які зараз перебувають на порядку денному

Як зазначають аналітики, із п’яти ключових обіцянок Зеленського не виконано чотири

Комітет виборців України (КВУ) проаналізував виконання публічних заяв Володимира Зеленського, які він озвучив в інтерв’ю виданню УП у січні 2019 року. Під час розмови Зеленський озвучив своє бачення щодо закінчення російсько-української війни, особливостей зовнішньої політики та основних підходів до кадрової політики.

Як зазначають аналітики, із п’яти ключових обіцянок Зеленського не виконано чотири. Зокрема, не було змінено текст Мінських угод, західні держави не доєдналися до існуючих мирних форматів, не вдалося домовитися про дієве перемир’я із Російською Федерацією, не дотримано обіцянок щодо залучення професіоналів на державні посади.

Натомість, Зеленський, як і обіцяв, не запровадив елементів повної амністії бойовиків у Донецькій та Луганській областях, виконавши відповідну обіцянку.

«Показово, що три року тому Зеленський говорив про ті ж речі, які зараз перебувають на порядку денному. Зокрема, питання виконання Мінських угод. Однак прогресу в цій сфері не було досягнуто і проблема Мінських угод та їх виконання досі залишається актуальною», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Аналіз виконання заяв Зеленського (січень 2019 року):

«Я хочу, щоб перестали стріляти. Оці домовленості, мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися»

Не виконано. Режим припинення вогню діяв упродовж кількох місяців із липня 2020 р. Однак, починаючи з 2021 року, режим тиші було зірвано. Загалом за рік дії режиму тиші на Донбасі загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення. У серпні 2021 р. Зеленський заявив, що дотримання тиші досі залишається першим кроком для конструктивних перемовин.

Потрібно «коригувати і розвивати Мінські домовленості»

«У нас сьогодні є Мінські домовленості, які не дуже працюють. Може, залучити ще країни – західні»

. Після зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 року Зеленський заявив, що ініціюватиме внесення змін у Мінські угоди. Однак на практиці ця ініціатива не була реалізована. Як відомо, проти цього виступає Російська Федерація, блокуючи відповідний процес.

Не виконано. Із 2019 року склад учасників мирних переговорів щодо збройної агресії з боку Російської Федерації не змінився. У Нормандському форматі, як і раніше, представлені Україна, Росія, Німеччина та Франція. У грудні 2021 року, відповідаючи на питання щодо можливого приєднання США до нормандського формату, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на разі не йдеться про переформатування нормандського формату, тому він залишається таким, яким є.

«Обов'язково будемо залучати професіоналів»

Не виконано. За даними КВУ, за час перебування Зеленського на посаді президента понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами В. Зеленського чи його оточення отримали державні посади. Зокрема, співвласник «Студії Квартал 95» Іван Баканов став головою Служби безпеки, сценарист «Студії Квартал 95» Юрій Костюк – заступником голови Офісу президента, Сергія Сивоха працював радником секретаря РНБО та ін.

«Повна амністія? Звичайно ж, ніхто на це не піде»

Виконано. Зеленський дотримується обіцянки щодо неможливості повної амністії. При цьому підкреслюється, що амністія буде можлива лише після формування відповідних безпекових умов, а також буде стосуватися виключно осіб «у яких немає на руках крові».