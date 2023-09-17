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Смерть ексголови Херсонської ОДА. Місцевий депутат назвав причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Смерть ексголови Херсонської ОДА. Місцевий депутат назвав причину
Геннадій Лагута
фото з відкритих джерел

Сергій Хлань розповів про заслуги покійного ексчиновника

Колишній голова Херсонської обласної держадміністрації Геннадій Лагута помер у результаті самогубства. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради 8-го скликання Сергій Хлань у Facebook.

«Сьогодні вночі в лікарні помер Геннадій Лагута, колишній голова Херсонської обласної адміністрації, його довели до самогубства», – написав політик.

За словами Хланя, саме Лагута, який очолював Херсонщину на момент повномасштабного вторгнення РФ, забезпечив вивіз документів, евакуацію людей і блокування електронних ключів, коли росіяни почали окупацію регіону. Після цього ексчиновник у Кропивницькому облаштував Херсонську обласну адміністрацію.

«А ви знаєте, що Лагута єдиний, хто не втік з Херсона? Що він забезпечив вивіз документів та евакуацію людей, блокування електронних ключів?», – зауважив депутат.

Зазначимо, що Служба безпеки України в лютому цього року вручила Лагуті підозру. Один із епізодів, який розслідує спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець підозрюється у привласненні автомобіля, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

За даними слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, Лагута звернувся до місцевої підприємиці Олени Савіної, колишньої дружини мера Херсона Ігоря Колихаєва, з проханням безоплатно надати йому позашляховик «для службових цілей». Жінка погодилася. Утім, у липні 2022 року посадовець, як стверджує СБУ, скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати авто через приватного нотаріуса.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 вересня, Херсонська ОВА повідомила про смерть колишнього голови Херсонської обласної держадміністрації Геннадія Лагути. Ексчиновнику було 49 років.

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Теги: Геннадій Лагута Херсонщина смерть

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