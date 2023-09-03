Хвилина мовчання. Згадуємо боксера Максима Галінічева, який загинув на Луганщині

Боксер Максим Галінічев загинув, захищаючи Україну від російської військової агресії 10 березня на Луганщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо боксера Максима Галінічева.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Український воїн загинув, захищаючи Україну від російської військової агресії 10 березня на Луганщині. Максиму було 22 роки. Він мріяв про участь та перемогу на Олімпійських іграх

Максим Галінічев дворазовий чемпіон Європи, фіналіст Юнацьких Олімпійських Ігор, чемпіон України з боксу серед спортсменів до 22 років у ваговій категорії 54 кг. Спортсмен свідомо відмовився від участі у чемпіонаті Європи, щоб піти добровольцем захищати Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, востаннє він став найкращим на чемпіонаті України 30 січня 2022 року, перед самим початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в нашу країну. І саме ця перемога давала можливість молодому боксеру виступати за країну у Європі. Але Максим у травні 2022 року пішов на фронт - воював у лавах 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

8 фото На весь екран















Як розповів товариш спортсмена, боксер Іван Сапун, на війні Максим отримав два поранення, але кожного разу повертався на фронт, «адже він завжди віддавався своїй справі на всі 100%». Та 10 березня 2023 року хлопець загинув під Кремінною у Луганській області.

«Галінічев Максим Олександрович був великою людиною... Це величезна втрата для українського боксу», – написав про нього Сапун.

Федерація боксу України опублікувала на своєму офіційному сайті інтерв'ю з Максимом від 26 грудня 2021 року, в якому він розповів, що його мотивує виходити на тренування кожного дня - забезпечити майбутнє своїм дітям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У першу чергу – це бажання забезпечити майбутнє своїм дітям, і щоб сім’я мною пишалася. Незважаючи на мій молодий вік, я вже маю свою родину. В мене є маленька донька – Василіса, якій у лютому виповниться два рочки. Чи хотів би я, щоб вона у майбутньому теж пов’язала своє життя з боксом? Не думаю про це. Звичайно, я навчу її основним прийомам, аби вміла постояти за себе. Моє завдання як батька – показати своїй дитині різні шляхи, а вона обере той, який сама захоче», - говорив тоді Максим.

Коли у нього спитали про його життєве кредо, боксер відповів: «Для мене важливо у житті досягати своїх цілей, вміти себе переборювати. І залишатися при цьому людиною».

Максим розказав, що на бокс пішов у десять років, у секцію його привів тато. Він поділився, що відразу захопився цим видом спорту і згодом зрозумів, що тут потрібна буде сувора дисципліна, бо «без цього неможливо – це мій хліб».

Молодий боксер у 2017 році вже виграв золоту медаль Чемпіонату Європи серед молоді, а потім підтвердив цей титул у 2018-му році та отримав путівку на літні юнацькі Олімпійські ігри в Буенос-Айресі (Аргентина). Там Максим став срібним призером.

У згаданому інтерв’ю у грудні 2021 році він розказав про свою спортивну мету: «Найближча короткострокова мета - стати першим номером в Україні серед дорослих, виграти національну першість. А якщо дивитися з більш далекою перспективою, то це, звичайно, участь та перемога на Олімпійських іграх. Про це мріє кожен спортсмен».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На жаль, цьому не судилося статися... Максим разом із бійцями своєї бригади брав участь у тяжких боях з ворогом під Бахмутом та Слов'янськом, визволяв Ізюм та оточував захоплений росіянами Лиман, але смерть його зупинила на Луганщині.

Федерація боксу України звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням розглянути петицію про присвоєння звання Герой України загиблому боксеру Максиму Галінічеву. Петицію подав Іван Сапун 25 липня 2023 року.

«Національна збірна команда України з боксу звертається до Вас із проханням присвоїти Максиму Галінічеву звання Герой України, адже він свідомо відмовився від успішної карʼєри в боксі та віддав найцінніше за свою країну – своє життя», – йдеться у петиції.

Необхідно зібрати 25 тисяч підписів, щоб ця петиція була розглянута.