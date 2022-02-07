Сьогодні в Україну приїдуть очільники МЗС чотирьох країн

Сьогодні Кулеба та Бербок проведуть спільну пресконференцію

Міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини планують відвідати зону бойових дій на сході України

Міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини 7-8 лютого відвідають Україну. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки і активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

Бербок планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

7 лютого близько 17 години Кулеба та Бербок проведуть спільну пресконференцію.

7-8 лютого також відбудеться перший в історії візит до України глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок, як і Бербок, планують відвідати зону бойових дій на сході України.

Кулеба та його колеги говоритимуть про підтримку України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії і підтримку економічної та фінансової стабільності нашої держави.

Цей візит має на меті продемонструвати солідарність з Україною на тлі агресії РФ.

Кулеба, Ліпавський, Шалленберг та Корчок 8 лютого близько опівдня проведуть спільну пресконференцію.

Раніше ми повідомляли, що Україну вперше відвідають глави МЗС країн Славковського формату.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».