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    Сьогодні в Україну приїдуть очільники МЗС чотирьох країн

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    Сьогодні Кулеба та Бербок проведуть спільну пресконференцію - Сьогодні в Україну приїдуть очільники МЗС чотирьох країн
    Сьогодні Кулеба та Бербок проведуть спільну пресконференцію
    фото: МЗС

    Міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини планують відвідати зону бойових дій на сході України

    Міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини 7-8 лютого відвідають Україну. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

    Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки і активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

    Бербок планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

    7 лютого близько 17 години Кулеба та Бербок проведуть спільну пресконференцію.

    7-8 лютого також відбудеться перший в історії візит до України глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

    Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок, як і Бербок, планують відвідати зону бойових дій на сході України.

    Кулеба та його колеги говоритимуть про підтримку України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії і підтримку економічної та фінансової стабільності нашої держави.

    Цей візит має на меті продемонструвати солідарність з Україною на тлі агресії РФ.

    Кулеба, Ліпавський, Шалленберг та Корчок 8 лютого близько опівдня проведуть спільну пресконференцію.

    Раніше ми повідомляли, що Україну вперше відвідають глави МЗС країн Славковського формату.

    Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

    Теги: Австрія МЗС дипломатія Німеччина Словаччина Чехія Дмитро Кулеба
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    Сьогодні в Україну приїдуть очільники МЗС чотирьох країн