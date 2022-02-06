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    Президент Чехії виступив проти відправлення військових НАТО в Україну

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    Земан виступив проти введення чеських військ у складі НАТО до східних кордонів Альянсу - Президент Чехії виступив проти відправлення військових НАТО в Україну
    Земан виступив проти введення чеських військ у складі НАТО до східних кордонів Альянсу
    фото: reuters

    Земан розкритикував уряд за рішення надати зброю Україні

    Президент Чехії Мілош Земан заявив, що військовослужбовців НАТО не варто відправляти до України, оскільки вона не є членом Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє iDnes.cz.

    Земан виступив проти перекидання контингенту НАТО в Україну.

    «Україна не є частиною НАТО, і тому відправлення військовослужбовців туди вважаю недоцільним», – сказав Земан.

    Він також додав, що не підтримає відправлення чеських військових до східних кордонів НАТО.

    «Я вважаю це брязканням зброї», – пояснив Земан.

    За його словами, якщо виникне військовий конфлікт, то він зосередиться на Донбасі.

    Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

    Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

    Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

    Теги: НАТО Чехія військові Україна
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    Президент Чехії виступив проти відправлення військових НАТО в Україну