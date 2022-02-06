Президент Чехії виступив проти відправлення військових НАТО в Україну

Земан виступив проти введення чеських військ у складі НАТО до східних кордонів Альянсу

Земан виступив проти введення чеських військ у складі НАТО до східних кордонів Альянсу

Земан розкритикував уряд за рішення надати зброю Україні

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що військовослужбовців НАТО не варто відправляти до України, оскільки вона не є членом Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє iDnes.cz.

Земан виступив проти перекидання контингенту НАТО в Україну.

«Україна не є частиною НАТО, і тому відправлення військовослужбовців туди вважаю недоцільним», – сказав Земан.

Він також додав, що не підтримає відправлення чеських військових до східних кордонів НАТО.

«Я вважаю це брязканням зброї», – пояснив Земан.

За його словами, якщо виникне військовий конфлікт, то він зосередиться на Донбасі.

Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.