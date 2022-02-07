Вторгнення в Україну буде дуже дорого коштувати Росії – Шольц

Тим часом Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого». Про це пише Washington Post.

Відповідаючи на питання, чи не турбують Шольца коментарі, які «позують Німеччину ненадійним союзником», він сказав, що «реальність важливіша за чутки».

Шольц зазначив, що Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі та співпрацює з союзниками по НАТО і США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, що виходить від Росії.

«Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни – ред.) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід з цієї ситуації», – заявив Шольц.

Сьогодні, 7 лютого, Шольц їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ і Москву.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини поїде до Путіна.

Також новий канцлер ФРН розказав, скільки часу в нього забирає Україна.

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