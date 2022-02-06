Дружина посла України в Німеччині анонсувала похід чоловіка в «пащу лева»

Посол України спробує переконати мільйони німецьких глядачів у необхідності дієвої підтримки України перед загрозою нової російської війни

Дружина посла України в Німеччині Андрія Мельника анонсувала похід чоловіка в «пащу лева». Про це Світлана Мельник написала на своїй сторінці в Facebook.

«Цей недільний вечір посол Андрій Мельник проведе у пащі лева – у прямому ефірі найпопулярнішого ток-шоу на німецькому телебаченні Anne Will (а це – бл. 5 мільйонів глядачів у прайм-таймі на Першому ТВ-каналі ARD!) Тема передачі дуже показова: «Слова чи зброя: яка роль Німеччини у конфлікті навколо України?», – написала Мельник.

Вона зазначила, що протягом останніх тижнів активної медійної дипломатії завдяки постійній присутності посла у всіх головних ЗМІ ФРН надання Україні німецького оборонного озброєння стало чи не найголовнішою темою всіх суспільно-політичних дискусій – на рівні корони, яка є досі домінуючою.

«Особливо успішним був прорив саме у телевізійному вимірі – цими тижнями Андрій Мельник буквально не сходив з екранів всіх головних новинних ресурсів – і tagesthemen чи nachtmagazin на ARD, і heute на ZDF, i arte journal (ключові вечірні новини), і mona на ARD/ZDF (улюблені ранкові новини), і на Welt TV і багатьох інших каналах, включаючи постійні прямі ефіри на CNN», – зазначила дружина посла.

Мельник підкреслила, що сьогоднішній теле-ефір буде по-особливому гарячим, адже всі троє учасників ток-шоу є відверто проросійськими політиками.

«Це новий Генеральний секретар соціал–демократичної партії, юний rising star есдеків Кевін Кюнерт, блискучий риторик, який виступає проти приватної власності. Другий – один з лідерів лівацького крила партії Зелених, ексміністр і речник фракції з зовнішньополітичних питань Юрген Тріттін. І третій – голова фракції Лівих (колишня правляча партія в НДР) Дітмар Барч. Тобто виходить – троє проти одного. Моральну підтримку можна чекати хіба від п‘ятої учасниці ток-шоу Енн Епплбаум, яка приєднається лише віртуально», – пояснила вона.

Дружина посла України в Німеччині розповіла, що чоловік спочатку думав відмовитися від участі у ток-шоу, але дуже швидко відкинув будь-які сумніви.

«Адже головне – щоб голос України і наші аргументи прозвучали у прямому ефірі на всю Німеччину. Головне – спробувати переконати мільйони німецьких глядачів у необхідності дієвої підтримки України перед загрозою нової російської війни. Підтримки справжньоі. Не солодкими словами про «партнерство», а зброєю. Оборонною зброєю, щоб захистити нашу державність. Я буду з Андрієм разом в студії в Адлергоф. І триматиму кулаки за Україну», – резюмувала вона.

Ефір ток-шоу «Worte oder Waffen - wo steht Deutschland im Ukraine-Konflikt?» розпочнеться о 22:45 год за київським часом (21:45 за берлінським часом) на ARD.

Раніше повідомлялося, що Білий дім відреагував на відмову Німеччини постачати зброю в Україну.

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