Україну вперше відвідають глави МЗС країн Славковського формату

Глави МЗС оцінять ситуацію в Україні та обговорять шляхи деескалації

Міністри Чехії, Австрії та Словаччини здійснять спільний візит до України

У понеділок та вівторок, 7 та 8 січня, в Україні з офіційним візитом перебуватимуть міністри закордонних справ країн Славковського формату. Мова йде про міністрів Чехії, Австрії та Словаччини, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Славковський тристоронній формат» або «Аустерлицький формат», «Північний тристоронній» – це вільна співпраця між державами Центральної Європи: Чехією , Словаччиною та Австрією.

«Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації», – заявили в МЗС.

Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок зустрінуться з українським колегою Дмитром Кулебою.

Ключовими темами переговорів стануть:

підтримка України в протидії російській агресії;

втілення комплексного пакету стримування РФ;

зміцнення взаємодії щодо безпеки;

підтримка економічної та фінансової стабільності України.

Також міністри планують відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, щоб ознайомитися із ситуацією там.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка мала цього тижня відвідати Україну, захворіла на коронавірус.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

«Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки цього тижня у нас одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри трьох різних країн», – сказав Кулеба, уточнивши, що йдеться про прем'єрів Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

А за тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Ще міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

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