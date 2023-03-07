Спадщина сім’ї Януковича. Уряд розпорядився, кому відійдуть конфісковані активи

Феміда зробила висновок: Віктор Янукович свідомо обрав сторону агресора, підтримує Росію, її політику та агресивні дії Путіна у війні проти України

Державний бюджет поповниться 31 млн грн і $84,9 тис., вилучених в президента-втікача

Кабінет міністрів визначив державні органи, які управлятимуть конфіскованими активами колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження від 3 березня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отже, колекція цінних картин, ікон, книг (всього понад пів тисячі одиниць), серед яких «Євангеліє», видане 1665 року; книга «Апостол», видана друкарем Іваном Федоровим у 1574 році дісталася Міністерству культури та інформаційної політики. Далі ж міністерство ухвалюватиме рішення: або залишити вказані речі в державі, або віддати в оренду, або пустити на приватизацію.

Що цікаво: серед раритетних речей, що розпоряджатиметься Мінкульт, є скульптура Віктора Януковича та панно з рельєфом Віктора Януковича.

Будь ласка, читайте текст після реклами

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім цього, два автомобіля Toyota, два машиномісця у столиці, квартира площею 239,4 кв. м на Оболонській набережній у Києві, судно «Бриг», житловий будинок на 1 тис. «квадратів», три будівлі загальною площею понад 2 тис. кв. м, дві земельні ділянки (все – в окупованому Донецьку) і ряд будівель у смт Відрадне (Крим), що належали сім’ї Януковича, відійшли Фонду державного майна.

Саму ж резиденцію «Межигір’я» уряд також передав Фонду державного майнадо моменту включення цього активу до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Окремо Кабмін доручив Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду за отриманням виконавчого листа і вжити заходів щодо забезпечення перерахування до державного бюджету конфіскованих грошей сім’ї Януковича. Йдеться про 31 млн грн і $84,9 тис, що зберігаються на рахунках Державного ощадного банку і «Райффайзен Банку».

Нагадаємо, що на початку грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів колишнього президента Віктора Януковича та близьких до нього осіб на користь держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Антикорупційний суд вважає, що Віктор Янукович є причетним до військової збройної агресії Росії проти України, яка почалася навесні 2014 року. Підставою для цього стала заява Януковича від 1 березня 2014 року. У ній він просив президента Росії Володимира Путіна ввести Збройні сили РФ «для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України».

Заяву Януковича, на думку суду, Росія використала для анексії півострова Крим.

Крім цього, суд наголосив, що президент-втікач перебуває на території Росії з 24 лютого 2014 року. З цього Феміда зробила висновок: Віктор Янукович свідомо обрав сторону агресора, підтримує Росію, її політику та агресивні дії Путіна у війні проти України.