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Мін’юст «проморгав» квартиру співмешканки Януковича

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мін’юст «проморгав» квартиру співмешканки Януковича
З 2005 року Любов Полєжай спільно мешкала з Віктором Януковичем, у 2010 році вона проживала з експрезидентом у будинку «Хонка», що на території «Межигір’я»
колаж: obozrevatel.com

Феміда відмовилася конфісковувати квартиру Любові Полєжай, яку та придбала у часи президентства Віктора Януковича

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила Міністерству юстиції у конфіскації квартири співмешканки експрезидента Любові Полєжай у справі про стягнення активів Віктора Януковича у дохід держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

В апеляційній скарзі Мін’юст зазначив, що вказане житло належить Віктору Януковичу, а Полєжай стала формальною власницею у часи тісних стосунків із колишнім президентом. Також її сукупний дохід у 2004-2014 роках був недостатнім для придбання такого майна.

Крім цього, Любов Полєжай, як наголосило Міністерство юстиції, не проживає у цій квартирі та не перебуває на території України, щонайменше, останніх п’ять років.

Суд з’ясував, що з 2002 року Любов Полєжай працювала офіціанткою у держрезиденції «Межигір’я», а з 2005 року спільно мешкала з Віктором Януковичем. У 2010 році пара перебралася до будинку «Хонка», що на території «Межигір’я». Із цього часу там же мешкала донька Полєжай.

Окремо суд проаналізував доходи Полєжай. Зокрема, у 2011 році вона заробила 893 тис. грн, 2012 році – 912,4 тис. грн, 2013 році – 5,7 млн грн.

При цьому, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наприкінці лютого 2012 року Любов Полєжай придбала квартиру площею 148,50 кв. м. Через рік частину цієї нерухомості, а саме 2/3 оформила на свою доньку.

З цього приводу апеляційна палата наголосила: якщо стягувати житло Полєжай на користь держави, це спричинить порушення прав  її доньки, яка не була долучена до участі у справі як третя особа. З цих підстав суд відмовився конфісковувати квартиру, куплену Полєжай.

Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є остаточним та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Додамо, що в цілому антикорупційний суд підтримав позицію Мін’юсту щодо стягнення майна Віктора Януковича у дохід держави. Із найбільш відомих активів – резиденція «Межигір’я», готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі під Києвом, квартира на Оболонській набережній, понад 31 млн грн і майже $85 тис., судно, декілька машиномісць, низка історико-культурних та матеріальних цінностей (537 одиниць), серед яких – оригінали картин, старовинні ікони, релігійні книги, у тому числі «Євангеліє», видане 1628 року; зброю, вироби зі срібла та багато іншого.

Нагадаємо, що у 2020 році з'явилася інформація про те, що Втікач Янукович знову став «молодим батьком». Любов Полєжай, яка проживає з експрезидентом у Росії, народила дитину.

«І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько. Власне, вже більше півтора років - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби», – написала журналістка Соня Кошкіна.

Водночас законна дружина Януковича Людмила нині мешкає в анексованому Росією Севастополі. ЗМІ прискають, що вона володіє мережею місцевих магазинів «Меркурій» та кінотеатром «Світ кіно». 

Як повідомляв «Главком», Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила нове рішення у справі про стягнення активів президента-втікача Віктора Януковича у дохід держави. Під конфіскацію потрапила низка майна сина президента-втікача Олександра Януковича.

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Теги: Віктор Янукович суд нерухомість

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