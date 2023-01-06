Мін’юст «проморгав» квартиру співмешканки Януковича

З 2005 року Любов Полєжай спільно мешкала з Віктором Януковичем, у 2010 році вона проживала з експрезидентом у будинку «Хонка», що на території «Межигір’я»

Феміда відмовилася конфісковувати квартиру Любові Полєжай, яку та придбала у часи президентства Віктора Януковича

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила Міністерству юстиції у конфіскації квартири співмешканки експрезидента Любові Полєжай у справі про стягнення активів Віктора Януковича у дохід держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В апеляційній скарзі Мін’юст зазначив, що вказане житло належить Віктору Януковичу, а Полєжай стала формальною власницею у часи тісних стосунків із колишнім президентом. Також її сукупний дохід у 2004-2014 роках був недостатнім для придбання такого майна.

Крім цього, Любов Полєжай, як наголосило Міністерство юстиції, не проживає у цій квартирі та не перебуває на території України, щонайменше, останніх п’ять років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд з’ясував, що з 2002 року Любов Полєжай працювала офіціанткою у держрезиденції «Межигір’я», а з 2005 року спільно мешкала з Віктором Януковичем. У 2010 році пара перебралася до будинку «Хонка», що на території «Межигір’я». Із цього часу там же мешкала донька Полєжай.

Окремо суд проаналізував доходи Полєжай. Зокрема, у 2011 році вона заробила 893 тис. грн, 2012 році – 912,4 тис. грн, 2013 році – 5,7 млн грн.

При цьому, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наприкінці лютого 2012 року Любов Полєжай придбала квартиру площею 148,50 кв. м. Через рік частину цієї нерухомості, а саме 2/3 оформила на свою доньку.

З цього приводу апеляційна палата наголосила: якщо стягувати житло Полєжай на користь держави, це спричинить порушення прав її доньки, яка не була долучена до участі у справі як третя особа. З цих підстав суд відмовився конфісковувати квартиру, куплену Полєжай.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є остаточним та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Додамо, що в цілому антикорупційний суд підтримав позицію Мін’юсту щодо стягнення майна Віктора Януковича у дохід держави. Із найбільш відомих активів – резиденція «Межигір’я», готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі під Києвом, квартира на Оболонській набережній, понад 31 млн грн і майже $85 тис., судно, декілька машиномісць, низка історико-культурних та матеріальних цінностей (537 одиниць), серед яких – оригінали картин, старовинні ікони, релігійні книги, у тому числі «Євангеліє», видане 1628 року; зброю, вироби зі срібла та багато іншого.

Нагадаємо, що у 2020 році з'явилася інформація про те, що Втікач Янукович знову став «молодим батьком». Любов Полєжай, яка проживає з експрезидентом у Росії, народила дитину.

«І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько. Власне, вже більше півтора років - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби», – написала журналістка Соня Кошкіна.

Водночас законна дружина Януковича Людмила нині мешкає в анексованому Росією Севастополі. ЗМІ прискають, що вона володіє мережею місцевих магазинів «Меркурій» та кінотеатром «Світ кіно».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляв «Главком», Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила нове рішення у справі про стягнення активів президента-втікача Віктора Януковича у дохід держави. Під конфіскацію потрапила низка майна сина президента-втікача Олександра Януковича.