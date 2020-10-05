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    Кравчук хоче створити «раду людей з Донбасу» для допомоги ТКГ

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    <span>Голова делегації України у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук</span> - Кравчук хоче створити «раду людей з Донбасу» для допомоги ТКГ
    Голова делегації України у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук

    Глава делегації України в Тристоронній контактній групі каже, що свою допомогу пропонують багато людей

    Україна в Тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту на Донбасі має намір сформувати раду з участю вихідців з цього регіону. Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

    Про це в ефірі «Україна 24» розповів голова української делегації Леонід Кравчук.

    За його словами, свою допомогу пропонують багато людей, в тому числі ті, які все життя пропрацювали на Донбасі.

    «Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції», - додав Кравчук.

    Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має план мирного врегулювання ситуації на Донбасі й фінальним етапом цього плану є місцеві вибори.

    Нагадаємо, минулого тижня у контактній групі стався скандал: російська сторона зізналася, що записує переговори.

    Раніше на засіданні 30 вересня глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську сторону не блокувати переговори і попросив Бориса Гризлова «не висувати ультиматумів». 

    «Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови», – заявив Кравчук.

    Раніше Кравчук заявляв, що Росія і ОРДЛО заблокують все, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі.

    Також повідомлялося, що Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу.

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