Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі – міністр



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Щонайменге $21 млрд знадобиться Україні на відновлення тимчасово окупованих територій

Через війну на Донбасі українська економіка втратила щонайменше 120 мільярдів доларів, вважає віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Таку цифру він назвав в інтерв'ю хорватському каналу N1.

«Для розуміння цифр, за незалежними оцінками експертів, втрати української економіки від зруйнованого Донбасу вже сьогодні мають 120 млрд дол. На відновлення, мінімальне, потрібно 21 млрд доларів, за оцінкою Віденського економічного інституту», - говорить Резніков.

При цьому він заявив, що влада ставить перед собою мету зробити «економічне диво» на підконтрольних територіях Донбасу.

«Моє міністерство зараз розробляє концепцію стратегічного, економічного розвитку, мета якого - залучення інвестицій через створення територій пріоритетного розвитку. Ключова ідея полягає в тому, що за бюджетні кошти, не за донорські кошти, і мінімально за кредитні кошти зробити відновлення Донбасу. Зробити вітринний проект уздовж 420 км лінії зіткнення для того, щоб продемонструвати, що життя людей можливе тільки у вільній, незалежній, європейській Україні», - розповів він.

Резніков зазначив, що Мінреінтеграції використовує хорватський досвід для розробки законопроекту про перехідний період, але модель буде новою.

«Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не вчиняли військових злочинів, і ті, хто вчинив злочин, як і раніше, повинні були залучатися до відповідальності перед законом. Головне завдання в перехідний період і для мирної реінтеграції - це встановлення довіри між людьми», - підкреслив він.

Як пояснив Резніков, українська влада планує заздалегідь підготувати майбутніх працівників адміністрацій, які прийдуть на свої місця відразу після деокупації територій Луганської та Донецької областей.

«Це означає, що їх вже зараз потрібно реєструвати як адміністрацію міста, села, яке зараз під окупацією», - додав чиновник.