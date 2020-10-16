Міністр анонсував нове розведення військ на Донбасі



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Також Україна визначила близько 19-ти нових локацій для розмінування

Вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил та засобів

Україна відкриє до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Про це заявив у п'ятницю під час прямого включення Вашингтон-Київ віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

«У нас на сьогодні готується до відкриття – маю надію, до 10 листопада – два нових КПВВ у населених пунктах Щастя й Золоте, про що була розмова в Парижі», - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що станом на сьогодні «вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил та засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування».

Проте, за словами віцепрем'єра, остаточну крапку в цих питаннях не поставлено. «Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації та їхніх «проксі», які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську», - зазначив віцепрем'єр.

У цьому контексті він підкреслив, що так звані представники ОРДЛО насправді є громадянами Російської Федерації. «Про це ми повідомили світ, маючи відповідні докази… Ми сприймаємо їх як членів російської делегації», - зауважив Резніков.

Міністр підкреслив: «Україна не повинна чекати, коли з'явиться добра воля в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт».

КПВВ «Золоте», єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування у Луганській області, закрили в 2016 році. Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ у Станиці Луганській.

Також Резніков повідомив, що Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі.