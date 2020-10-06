Президент пояснив, чому не можна проводити вибори на окупованому Донбасі



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Володимир Зеленський дав інтерв'ю європейському виданню Politico Europe

«Для проведення виборів мають бути спостерігачі та контроль над кордоном»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу не зможуть відбутись. Він пояснив чому.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico Europe.

Він вважає, що для проведення виборів мають бути спостерігачі та контроль над кордоном.

«Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи. З точки зору безпекової ситуації - не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, - має бути вільний вибір народу України», - заявив він.

Він наполягає, що кордон України має контролювати саме українська влада.

«В одному з мінських пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території. Як їх будуть виводити, куди вони повинні вийти… Потім - передача нам контролю над кордоном», - зазначив президент.

Разом з тим нещодавно голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання України по Донбасу вже готовий.

До слова, Леонід Кравчук напередодні заявив, що Україна в Тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту на Донбасі має намір сформувати раду з участю вихідців з цього регіону. Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.