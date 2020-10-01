Кравчук – Росії: Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава



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Леонід Кравчук закликав російську сторону не створювати «каменів спотикання», а «рухатися вперед» в переговорах щодо Донбасу

30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук зажадав від російського представника Бориса Гризлова не висувати ультиматумів і закликав Росію розблокувати переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це за підсумками засідання ТКГ повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови», – звернувся Кравчук до російського представника Гризлова.

Також Кравчук закликав російську сторону не створювати «каменів спотикання», а «рухатися вперед» в переговорах щодо Донбасу.

Він наголосив на необхідності зосередитися на важливих для українців питаннях.

Також Кравчук заявив, що зараз необхідно працювати над реалізацією паризьких домовленостей Нормандської четвірки для наближення миру. Він відзначив, що українська сторона зацікавлена у конструктивній роботі ТКГ.

Відзначається, що засідання ТКГ відбулося в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації і за модераторства ОБСЄ.

Раніше Кравчук заявляв, що Росія і ОРДЛО заблокують все, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі.

Також повідомлялося, що Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу.