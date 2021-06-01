Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Антоненко просив змінити йому запобіжний захід, щоб він міг відвідувати службу

Шевченківський районний суд Києва вирішив залишити фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомляє Укрінформ.

Адвокати Антоненка просили змінити йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Сам Антоненко просив задовольнити клопотання його адвокатів.

За його словами, поки він перебував під вартою, його дружина втратила роботу, утримання дітей зараз них «виходить не кращим чином». Антоненко просив змінити йому запобіжний захід, щоб він міг відвідувати службу.

Прокурор заперечив щодо задоволення цього клопотання.

Також під час засідання було досліджено матеріали, раніше надані прокурором, серед яких - протокол огляду речей і документів, зокрема, фото однієї з обвинувачених у цій справі, Яни Дугарь, доручення щодо проведення слідчих дій, зокрема, щодо допитів низки осіб, документи, що містять інформацію про майновий стан і доходи обвинувачених.

Розгляд справи відкладено на 13:00 8 червня.

30 квітня, Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.